Развитие сетей: Число базовых станций с поддержкой LTE в России - рост за 9 месяцев и его чемпионы

03.11.2017, MForum.ru

По итогам 3q2017 по данным Роскомнадзора число базовых станций 4G/LTE выросло с начала года до 147 878. Прирост составил: +17321 МегаФон, +8955 МТС, +8332 Tele2, +5074 ВымпелКом.

Чтобы понимать эти цифры, нужно помнить, что МТС инвестирует преимущественно в развитие сети LTE b3 1800 МГц (что позволяет строить вдвое меньше базовых станций, получая то же покрытие, какое получается при строительстве вдвое большего числа базовых станций в диапазоне LTE b7 2.5-2.7 ГГц). Сеть LTE b7 получается более дорогой, но потенциально обеспечивает большую пропускную способность, нежели сеть b3. Было бы интересно сравнить сети МТС и МегаФон по охвату территории страны покрытием LTE, но таких данных на рынке практически нет, все предпочитают подсчитывать "охват населения", да и этих цифр в их полноте нет, а имеющимся цифрам по отдельным регионам я не склонен доверять. Вспомним, хотя бы что некоторые операторы говорят об охвате в 100% в Москве, и реальное положение дел, когда не так трудно найти в этом стопроцентном покрытии стопроцентные дыры.

Что до Tele2, обогнавшей ВымпелКом и наступающей на пятки МТС по приросту числа баз в сети, то понятно, что оператор, отстававший с услугами передачи данных на старте из-за задержек с выдачей ему лицензий, сейчас спешно нагоняет конкурентов, не жалея инвестиций (в терминах инвестиции/доходам). Это безусловно хорошо для абонентов сети Tele2, но не будем забывать, что это относительный прирост, а в абсолютном выражении LTE сеть МТС пока что более, чем вдвое объемнее, чем у догоняющего оператора.

ВымпелКом в рамках своей политики low assets старается минимизировать издержки, в том числе издержки на строительство и эксплуатацию сети. Напомню, что эта компания обладает максимальным числом соглашений с конкурентами на строительство совместных сетей - это не могло не отразиться на конечных данных. В целом компании все же хочется посоветовать больше вкладывать в инфраструктуру 4G/LTE, чтобы не попасть в ситуацию перегруженных сетей в ближайшем будущем.

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