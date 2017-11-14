Пресс-релиз: «Билайн» устроил грандиозную распродажу аксессуаров

MForum.ru
14.11.2017,
14 ноября 2017 года. Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет распродажу аксессуаров и портативных зарядных устройств в офисах обслуживания и продаж «Билайн» по всей России.
До конца 2017 года три аксессуара можно купить за 99 рублей. А на портативное зарядное устройство емкостью 5000 мАч действует скидка 60% – вы сможете приобрести его в офисах обслуживания и продаж «Билайн» за 499 рублей (с учетом НДС).
В распродаже участвует более 1100 наименований, в том числе чехлы для телефонов, наушники, гарнитуры, карты памяти, зарядные устройства, защитные пленки, стекла для дисплеев мобильных устройств, кабели и другие товары*.
Согласно данным аналитических агентств, по итогам трех кварталов 2017 года отмечается рост продаж аксессуаров на 20% в натуральном выражении, а в денежном выражении рост составил 32%. Самыми популярными товарами в этом сегменте являются чехлы, средства защиты дисплеев и наушники. Их продажи составляют более 70% от общего количества реализуемых аксессуаров.
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