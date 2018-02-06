Анонсы: Infinix Hot S3 – индийский смартфон с 20 Мп фронтальной камерой

MForum.ru
06.02.2018,
Infinix Mobility, дочерняя компания холдинга Transsion, объявила о выпуске смартфона Infinix Hot S3, ранее упоминавшегося как «First India». Помимо модного экрана с соотношением сторон 18:9, новинка получила аккумулятор емкостью 4000 мАч и 20 Мп фронтальную камеру с апертурой f/2.0.
Диагональ экрана Infinix Hot S3 составляет 5,65 дюйма, разрешение – HD+ (1440x720 точек). Аппаратная платформа новинки построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 430 дополненного 3/4 Гб ОЗУ и 16/32 Гб встроенной памяти. На задней панели разместилась 13 Мп с PDAF-фокусировкой и диафрагмой f/2.0. Там же находится дактилоскопический сенсор. Из коммуникационных интерфейсов поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и NFC . ОС – Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой. Выпускаться Infinix Hot S3 будет в черном и золотистом вариантах, а его цена составит 8 999 и 10 999 индийских рупий за версии, оснащенные 3+16 и 4+32 Гб памяти, соответственно. Изначально аппарат будет доступен только на домашнем рынке, но позднее он может появиться и в других странах.
© Антон Печеровый,
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