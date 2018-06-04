Аналитика: Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым мобильным интернетом - Content Review

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Аналитика: Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым мобильным интернетом - Content Review

04.06.2018, MForum.ru

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Информационно-аналитическое агентство Content Review представило результаты исследования тарифов на услугу мобильного интернета в 50 странах мира. Были проанализированы тарифные предпочтения 137 операторов связи. Самые низкие расходы на мобильный интернет-доступ - в Иране, Россия оказалась в рейтинге на восьмой позиции.

Основные выводы и цифры:

  • В среднем по миру стоимость 1 ГБ мобильного интернета составляет 280.49 руб (в феврале 2017 было 379.9 руб.), в России - 65.2 руб.
  • Россия сместилась на 8-е место в мире с 5-го места в феврале 2017 года в ренкинге, составленном по стоимости пользования мобильным интернетом.
  • Российские операторы входят в топ-30 операторов мира по самой низкой стоимости мобильного интернета среди 137 операторов из 50 стран мира.
  • Факторы, влияющие на стоимость гигабайта трафика: увеличиение пакетов мобильного трафика при одновременном снижении их стоимости; волатильность национальных валют; конкуренция на рынке; размер страны.

Как рассчитывалась стоимость 1 ГБ. Выбирались тарифные опции или "интернет-тарифы" с включенным трафиком от 3 ГБ и выше. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов, в итоговых расчетах среднее значение стоимости ГБ переводилось в рубли по курсу ЦБ РФ на 26 мая. Список стран отражает топ по размеру ВВП.

«Стоимость мобильного интернета напрямую зависит от размера страны и конкуренции на рынке. Например, в сравнительно небольшой Польше стоимость мобильного интернета снизилась настолько, что страна заняла вторую строчку рейтинга, переместившись сразу на 13 позиций. Это следствие строительства в Польше сетей LTE и возросшей конкуренции среди местных операторов, синхронно снижавших цены», - объясняет Сергей Половников, руководитель Content Review и автор исследования.

Безлимитные тарифы встречаются только в нескольких странах, как правило, с небольшим размером территории. Как правило, под "безлимитностью" подразумевают неограниченный объем трафика, доступного абонентам, тогда как максимально достижимая скорость доступа определяется стоимостью тарифа.

В большинстве стран мира, которые рассматривались в рамках исследования, операторы предлагают абонентам дополнительные бесплатные пакеты или отменяют тарификацию на приложения соцсетей и мессенджеры. Иногда сверх пакета предлагается квота трафика для просмотра видео с популярных видеосервисов. Это сравнительно новый тренд, ранее операторы предлагали дополнительную квоту при пользовании интернетом ночью или в сетях LTE. Практически во всех странах запущены сети 4G, в некоторых идет активная подготовка к запуску 5G.

Стоимость мобильного интернета в странах мира, май 2018, рублей

В каких странах дешевле всего мобильный интернет

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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