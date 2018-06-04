Аналитика: Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым мобильным интернетом - Content Review

MForum.ru
04.06.2018,
Информационно-аналитическое агентство Content Review представило результаты исследования тарифов на услугу мобильного интернета в 50 странах мира. Были проанализированы тарифные предпочтения 137 операторов связи. Самые низкие расходы на мобильный интернет-доступ - в Иране, Россия оказалась в рейтинге на восьмой позиции.
Основные выводы и цифры:
Как рассчитывалась стоимость 1 ГБ. Выбирались тарифные опции или "интернет-тарифы" с включенным трафиком от 3 ГБ и выше. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов, в итоговых расчетах среднее значение стоимости ГБ переводилось в рубли по курсу ЦБ РФ на 26 мая. Список стран отражает топ по размеру ВВП.
«Стоимость мобильного интернета напрямую зависит от размера страны и конкуренции на рынке. Например, в сравнительно небольшой Польше стоимость мобильного интернета снизилась настолько, что страна заняла вторую строчку рейтинга, переместившись сразу на 13 позиций. Это следствие строительства в Польше сетей LTE и возросшей конкуренции среди местных операторов, синхронно снижавших цены», - объясняет Сергей Половников, руководитель Content Review и автор исследования.
Безлимитные тарифы встречаются только в нескольких странах, как правило, с небольшим размером территории. Как правило, под "безлимитностью" подразумевают неограниченный объем трафика, доступного абонентам, тогда как максимально достижимая скорость доступа определяется стоимостью тарифа.
В большинстве стран мира, которые рассматривались в рамках исследования, операторы предлагают абонентам дополнительные бесплатные пакеты или отменяют тарификацию на приложения соцсетей и мессенджеры. Иногда сверх пакета предлагается квота трафика для просмотра видео с популярных видеосервисов. Это сравнительно новый тренд, ранее операторы предлагали дополнительную квоту при пользовании интернетом ночью или в сетях LTE. Практически во всех странах запущены сети 4G, в некоторых идет активная подготовка к запуску 5G.
Стоимость мобильного интернета в странах мира, май 2018, рублей
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© Алексей Бойко,
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