Анонсы: Oppo Find X – безрамочный флагман

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Анонсы: Oppo Find X – безрамочный флагман

20.06.2018, MForum.ru

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Компания Oppo выпустила новый флагман линейки Find X. Главная «фишка» устройства – Panoramic Arc Screen диагональю 6,42 дюйма и разрешением 2340х1080 точек (19,5:9). Экран немного изогнут и выполнен по технологии SuperAMOLED. Экран занимает 93,8% площади передней панели устройства и не имеет выреза.

Анонсы: Oppo Find X – безрамочный флагман

Фронтальную камеру разрешением 25 Мп и сдвоенный тыловой модуль (16+20 Мп) производитель спрятал в выдвижной модуль. По заявлению производителя ресурса выдвижного модуля хватит на 5 лет обычного использования смартфона. Передняя и задняя панели Oppo Find X стеклянные и лишены каких-либо дополнительных элементов, что придает модели стильный внешний вид.

Анонсы: Oppo Find X – безрамочный флагман

Аппаратная платформа Oppo Find X включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3730 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.1. Цена – 999 евро. Старт продаж намечен на август.

Анонсы: Oppo Find X – безрамочный флагман

Также новинка получила специальную версию OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition, оснащенную 512 Гб встроенной памяти и стилизованную под карбон структуру задней панели (под стеклом). Кроме того поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 50 Вт, однако емкость аккумулятора немного меньше – 3400 мАч. Цена – 1699 евро. Дата начала продаж пока не раскрывается.

Анонсы: Oppo Find X – безрамочный флагман

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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