Акции: Tele2 и Visa предлагают бонусный доступ к интернету за границей, но не всем

MForum.ru
20.06.2018,
Получить бесплатный и "безлимитный интернет" за границей могут пользователи премиальных карт Visa. К этому разряду относятся Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite - владельцы этих карт могут получить бонусную неделю, две недели или 28 дней соответственно.
Конечно, речь не идет о настоящем "безлимите", на полной скорости можно получить в день всего лишь 200 МБ, затем скорость упадет до 128 кбит/c. В течение бонусного периода услуга предоставляется бесплатно, а затем обойдется по 350 рублей за каждый день, когда ваш смартфон полезет в интернет.
Для подключения к услуге достаточно подключить услугу "Автоплатеж". Если при этом указаны реквизиты премиальной карты, то при попадании абонента в зарубежный роуминг, запустится акция. Если поездка продолжалась, например, три дня, то оставшиеся до конца бонусного срока дни, абонент сможет использовать в другой поездке. Бонус действует до 31 декабря 2018 года. После завершения льготного периода, абонент получит предложение пользоваться услугой далее в платном режиме или отключить ее. Плата за услугу не взимается, если клиент находится в России или не пользуется интернетом за границей.
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