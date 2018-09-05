Анонсы: Elari KidPhone 3G – детские смарт-часы с 3G, трекингом и Алисой

05.09.2018, MForum.ru

Elari Store пополнил свое портфолио детскими смарт-часами KidPhone 3G. Новинка стала первым устройством на базе Yandex.IO, набора инструментов для создания смарт-устройств с интегрированным голосовым помощником Алиса.

По заверению производителя Алиса адаптирована для работы с детьми, сможет ответить на любой вопрос, рассказать сказку, сыграть в игру и даже пошутить, став отличным собеседником разговаривающим с ребенком на одном языке. Elari KidPhone 3G поддерживают голосовую связь, режим видеочата на смартфоны и другие Elari KidPhone 3G, умеют определять местоположение ребенка по GPS/WiFi/LBS и передавать его на смартфоны родителей. Поддерживается и удаленное управление: на время занятий или тихого часа родители могут дистанционно переводить часы в режим «На занятиях» и прослушивать, что происходит вокруг ребенка. В случае экстренной ситуации ребенок может воспользоваться тревожной кнопкой SOS, оповещая сразу всех «подписанных» на него взрослых.

Если говорить о спецификациях, то в активе Elari KidPhone 3G присутствуют платформа MediaTek MT6572M, 1,3-дюймовый дисплей разрешением 240х240 точек, 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти, 2 Мп камера, аккумулятор емкостью 580 мАч обеспечивающий до 3 дней работы в режиме ожидания. Требования к подключаемым смартфонам – iOS 7.0 / Android 5.1 или более новые версия ОС. Защита от влаги лишь по классу IP65, устройство не допускает серьезных водных процедур. Цена Elari KidPhone 3G – 6990 рублей.