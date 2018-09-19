Телеком: В России растут сети 4G/LTE

19.09.2018, MForum.ru

Несмотря на то, что в США и некоторых других странах уже начали запускать сети 5G, технология LTE еще не один год будет востребованной. В России усилия операторов по развитию сетей направлены прежде всего на развитие технологии LTE/4G. Один из векторов - наращивание покрытия.

В Минцифразе уверены - в 2018 году рост числа базовых станций 4G/LTE будет рекордным. На 1 сентября 2018 года число радиоэлектронных средств (не знаю, что в Минцифразе называют этим таинственным словосочетанием) достигло 219 893. Что бы это не было - базовые станции, трансиверы, сектора... на начало года этих РЭС в Минцифразе насчитывали 164 878. Так что по итогам года ожидается, что число вырастет до 240 тысяч (+45,6%). Разумеется, это заслуга операторов, а не чиновников. Кроме того, не ясно, считаются ли только “законные” установки, которые прошли муторную процедуру регистрации, ведь существует повсеместная практика запуска базовых станций в работу еще до того, как провернутся неспешные жернова разрешительной системы.

Операторы практически перестали развивать технологию 3G - число РЭС этого стандарта сократилось на 0.1%, а вот в GSM еще немного инвестируют: +2.1% к числу РЭС. Всего в России на конец 2018 года будет 2,09 млн РЭС (+2.7% гг). Можно отметить, что темпы развития российских сетей мобильной связи явно замедлились, прирост радиоподсистемы вдвое меньше, чем годом ранее. Не удивительно, деньги операторов в этом году идут или резервируются на всякие излишества, связанные с выполнением “хотелок” чиновников, например, на покупки или строительство ЦОДов для выполнения “закона Яровой-Озерова”, тогда как на должное развитие сетей средств уже не хватает.

Больше всего РЭС насчитали у МегаФона - 215 309, на втором месте МТС с 167 229 РЭС, на третьем - ВымпелКом - 135 285 РЭС, практически та же цифра у Tele2 - 135 089. По числу LTE РЭС: МегаФон - 77 146; МТС - 56 495, Tele2 - 43 106, ВымпелКом - 36 749. Источник: rspectr.com

Сравнивая между собой эти цифры, не будем забывать, что у операторов различаются абонентские базы, например, в сети МегаФон намного больше сверхтяжелых пользователей, чем, например, в сети ВымпелКом. Известный факт, даже единицы процентов тяжелых пользователей могут существенно загружать или перегружать сеть мобильного доступа в интернет. В этом - одна из основным причин, почему при столь заметной разнице в числе РЭС, пользовательский опыт абонентов разных операторов различается не так значительно, причем далеко не всегда в пользу лидера по числу РЭС.

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теги: число базовых станций статистика аналитика

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