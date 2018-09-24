Микроэлектроника: Китайская компания Bitmain анонсировала чипы ASIC по технологии 7 нм

MForum.ru
24.09.2018,
Специализированный чип BM1391 по технологии 7 нм FinFET превосходит старые образцы по хэш-мощности. Чип позволяет майнить криптовалюты по алгоритму SHA256, в частности биткоин. На его базе будут выпущены майнеры Bitmain Antminer.
Новинка не будет единственным чипом ASIC 7нм на рынке, в июне японская компания GMO анонсирована чип 7нм ASIC, обещав, что устройства на его основе выйдут в октябре. Майнер B2 потребляет 1.950 Ватт и обеспечивает эффективность 81 Вт на 1 терахэш в секунду. Источник: ttrcoin.com.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике
теги: микроэлектроника ASIC 7нм майнинг
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru
21.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ3 пришел в Россию / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 Youth Edition – середнячок для молодежи / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu V8 – недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 16X со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту / MForum.ru
18.09. [Новинки] Компоненты: Huangshan No. 1 – первый в мире AI-чип для носимой электроники / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Punkt MP02 – кнопочный телефон с Android / MForum.ru
17.09. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy S10 получит значительные изменения / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9600 Plus оснастили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: vivo Y97 представлен официально / MForum.ru
13.09. [ПО] Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 4 получили функцию снятия ЭКГ / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A7x – обновленная версия Oppo F9 / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Maimang 7 с Kirin 710 SoC / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Российская цена Oppo Find X составила 69 990 рублей / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Moto G6 Plus оснащен дисплеем MAX Vision и двумя тыловыми камерами / MForum.ru