Микроэлектроника: Китайская компания Bitmain анонсировала чипы ASIC по технологии 7 нм

24.09.2018, MForum.ru

Специализированный чип BM1391 по технологии 7 нм FinFET превосходит старые образцы по хэш-мощности. Чип позволяет майнить криптовалюты по алгоритму SHA256, в частности биткоин. На его базе будут выпущены майнеры Bitmain Antminer.

Новинка не будет единственным чипом ASIC 7нм на рынке, в июне японская компания GMO анонсирована чип 7нм ASIC, обещав, что устройства на его основе выйдут в октябре. Майнер B2 потребляет 1.950 Ватт и обеспечивает эффективность 81 Вт на 1 терахэш в секунду. Источник: ttrcoin.com.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике

теги: микроэлектроника ASIC 7нм майнинг

+ +