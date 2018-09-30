Микроэлектроника: Китай обеспечит почти весь рост на мировом рынке фаундри-услуг

30.09.2018, MForum.ru

В 2017 году объемы заказов на контрактное производство чипов от китайских компаний составили $7.5 млрд (+26% гг). В 2018 году аналитики IC Insight прогнозируют рост заказов от китайцев до $11.2 млрд (+51%). Если эти прогнозы сбудутся, то доля китайских заказов на мировом рынке фаундри-устройств вырастет до 19% (+5 пп).

Объемы заказов американцев останутся стабильными на уровне $31 млрд, объемы заказов японцев сократятся на 1% до $4.47 млрд, европейцев - вырастут до $4.3 млрд.

Кто заработает на китайских заказах? Как обычно, все сливки достанутся передовой TSMC. Если в 2017 году объем фаундри-услуг, оказанных TSMC китайцам выросли на 44%, то в 2018 году портфель китайских заказов вырастет еще на 79%, уже до $6.7 млрд. Это все более заметный сегмент бизнеса TSMC, который по итогам 2017 года, составил $32,2 млрд. Разрыв с остальными участниками рынка гигантский - TSMC зарабатывает впятеро больше GlobalFoundries и в 10 раз больше, чем SMIC. Подробнее: dailycomm.ru/

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теги: микроэлектроника Китай китайская контрактное производство TSMC

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