Микроэлектроника: Китай обеспечит почти весь рост на мировом рынке фаундри-услуг

MForum.ru
30.09.2018,
В 2017 году объемы заказов на контрактное производство чипов от китайских компаний составили $7.5 млрд (+26% гг). В 2018 году аналитики IC Insight прогнозируют рост заказов от китайцев до $11.2 млрд (+51%). Если эти прогнозы сбудутся, то доля китайских заказов на мировом рынке фаундри-устройств вырастет до 19% (+5 пп).
Объемы заказов американцев останутся стабильными на уровне $31 млрд, объемы заказов японцев сократятся на 1% до $4.47 млрд, европейцев - вырастут до $4.3 млрд.
Кто заработает на китайских заказах? Как обычно, все сливки достанутся передовой TSMC. Если в 2017 году объем фаундри-услуг, оказанных TSMC китайцам выросли на 44%, то в 2018 году портфель китайских заказов вырастет еще на 79%, уже до $6.7 млрд. Это все более заметный сегмент бизнеса TSMC, который по итогам 2017 года, составил $32,2 млрд. Разрыв с остальными участниками рынка гигантский - TSMC зарабатывает впятеро больше GlobalFoundries и в 10 раз больше, чем SMIC. Подробнее: dailycomm.ru/
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теги: микроэлектроника Китай китайская контрактное производство TSMC
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© Алексей Бойко,
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