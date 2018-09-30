Микроэлектроника: В России вырастили кристалл вольфрамата кадмия

MForum.ru
30.09.2018,
В ADGEX VITIM вырастили первый промышленный кристалл вольфрамата кадмия (CdWO4), готовый к коммерческому использованию. Уже получены независимые заключения, подтверждающие качество кристалла. Кристалл весом 2 кг выращен на установке GENESIS AIR. В испытаниях он показал предельное для этого кристалла значение световыхода в 24500 фотонов на Мэв (с источником Cs137). В ближайших планах компании - выращивание небольшой промышленной партии кристаллов для их реализации на мировом рынке.
Кристалл CWO, источник фото: adgex.com
Кристаллы CWO находят применение в детекторах гамма излучения, в компьютерной томографии, радиометрии низкофоновых значений радионуклидов, интроскопах, рентгеновских и гамма сканерах. Источник: adgex.com.
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теги: микроэлектроника кристаллы
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© Алексей Бойко,
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