Микроэлектроника: В России вырастили кристалл вольфрамата кадмия

30.09.2018, MForum.ru

В ADGEX VITIM вырастили первый промышленный кристалл вольфрамата кадмия (CdWO4), готовый к коммерческому использованию. Уже получены независимые заключения, подтверждающие качество кристалла. Кристалл весом 2 кг выращен на установке GENESIS AIR. В испытаниях он показал предельное для этого кристалла значение световыхода в 24500 фотонов на Мэв (с источником Cs137). В ближайших планах компании - выращивание небольшой промышленной партии кристаллов для их реализации на мировом рынке.



Кристалл CWO, источник фото: adgex.com

Кристаллы CWO находят применение в детекторах гамма излучения, в компьютерной томографии, радиометрии низкофоновых значений радионуклидов, интроскопах, рентгеновских и гамма сканерах. Источник: adgex.com.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике

теги: микроэлектроника кристаллы

+ +