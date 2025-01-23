Микроэлектроника: Нарезка слитков на пластины - в Липецке разработали клеевой состав на замену зарубежному

23.01.2025, MForum.ru

Разработкой занималось предприятие Adhesol по заказу неназванного российского предприятия, которое применяет технологию нарезки монокристаллов проволочными пилами с применением абразивных суспензий. При этом монокристаллы крепят на композитное основание на клеевой состав. Требования к нему – надежно удерживать кристалл, но в дальнейшем клей должен легко удаляться, не оставляя следов.

За счет опыта работы с эпоксидными составами, предприятие быстро справилось с задачей, подобрав подходящую формулу двухкомпонентного клея – Adhesol ET 845.

Состав практически не имеет запаха, не дает усадки при полимеризации, сохраняя геометрические размеры и обеспечивая равномерную и надежную фиксацию. Надежность фиксации достигается за счет высоких показателей адгезии к сапфиру, кремнию и графиту. После завершения нарезки клей быстро и полностью удаляется с поверхностей с помощью молочной кислоты.

По материалам Сделано у нас

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теги: микроэлектроника нарезка монокристаллов нарезка на пластины химия клеи

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