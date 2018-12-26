Телеком: Vodafone Germany - рост трафика за год на 66%

MForum.ru
26.12.2018,
Оператор Vodafone Germany зафиксировал суммарный трафик 580 млн ГБ за 12 месяцев в своей мобильной сети. Среднее потребление трафика в день составило 1.7 млн ГБ. За год через сеть компании прошло более 28 млрд вызовов, клиенты послали более 2.1 млрд SMS.
В 2018 году объем данных, которые прошли через LTE сеть Vodafone в Германии, вырос на 66%. В кабельной сети компании объем данных оказался в 10 раз больше, чем в сети мобильной связи, превысив 6 эксабайт. Более половины этого трафика обеспечил видеостриминг, в особенности трафик Youtube, Netflix и Amazon Prime.
Vodafone проапгрейдил кабельную сеть с тем, чтобы она была способна поддерживать гигабитные скорости в 450 городах, ей могут воспользоваться 6 млн домохозяйств в Германии. Кроме того, компания расширила сеть LTE в 2018 году, построив дополнительно 1550 башен.
IoT обеспечивает заметный рост трафика ШПД, в частности, к сети компании подключено уже более 78 млн объектов. Только за последние 12 месяцев к сети компании подключено порядка 18 млн машин, автомобилей или транспортных контейнеров. В июне 2018 года Vodafone и Thyssenkrupp объявили о договоренности оборудовать до миллиона лифтов в разных странах мира датчиками, подключенными к модулю связи, оснащенному SIM-картой. Это позволит пересылать собираемую с датчиков информацию по сетям сотовой связи.
В июле 2018 года три крупнейших оператора Германии достигли договоренностис правительством Германии, взяв на себя обязательство обеспечить покрытие 99% страны сетями 4G/LTE к 2020 году. Три оператора закроют дыры в покрытии, которое сейчас охватывает 98% страны в соответствие с условиями лицензий. Как сообщает Reuters, правительство в свою очередь пообещало увеличить субсидирование операторов с тем, чтобы сделать для них посильным инвестирование в этот дополнительный процент охвата.
В совместном заявлении операторы также обязались обеспечить охват покрытием 4G/LTE вплоть до 99% домохозяйств к 2021 году. Для этого операторам придется построить порядка 1000 мачт и провести апгрейд еще примерно 10 тысяч.
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теги: Vodafone Германия LTE трафик скорости развитие
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© Алексей Бойко,
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