Телеком: В Катаре выдали частоты 5G

MForum.ru
05.01.2019,
Каждый оператор получил по 100 МГц в полосе 3.5-3.8 ГГц.
В Министерстве связи Катара утвердили поправки к единым операторским лицензиям компаний Ooredoo и Vodafone Qatar, дающим им право на строительство сетей 2G, 3G и LTE. Поправка дает операторам также право на использование частот для развертывания сетей 5G с начала января 2019 года. Каждому оператору выделено 100 МГц в полосе 3500-3800 МГц.
Лицензии обременены обязательствами для операторов до конца 2020 года развернуть сети 5G в населенных пунктах, на всех основных автомагистралях и дорогах, а также в местах проведения ЧМ 2022 по футболу, включая стадионы и фан-зоны.
Источник: motc.gov.qa
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теги: частоты 5G пятое поколение Катар 3.5-3.8 ГГц
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© Алексей Бойко,
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