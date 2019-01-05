Телеком: В Катаре выдали частоты 5G

05.01.2019, MForum.ru

Каждый оператор получил по 100 МГц в полосе 3.5-3.8 ГГц.

В Министерстве связи Катара утвердили поправки к единым операторским лицензиям компаний Ooredoo и Vodafone Qatar, дающим им право на строительство сетей 2G, 3G и LTE. Поправка дает операторам также право на использование частот для развертывания сетей 5G с начала января 2019 года. Каждому оператору выделено 100 МГц в полосе 3500-3800 МГц.

Лицензии обременены обязательствами для операторов до конца 2020 года развернуть сети 5G в населенных пунктах, на всех основных автомагистралях и дорогах, а также в местах проведения ЧМ 2022 по футболу, включая стадионы и фан-зоны.

Источник: motc.gov.qa

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теги: частоты 5G пятое поколение Катар 3.5-3.8 ГГц

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