Телеком: Система забрала из МТС еще 11,4 млрд. В обмен на долю 39,48% МТС-Банк

MForum.ru
12.02.2019,
МТС выкупил у ПАО АФК Система еще 39,48% акций ПАО МТС-Банк за 11,4 млрд рублей. МТС приобрела долю в банке на Mobile TeleSystems B.V., увеличив долю владения им с 55,4% до 94,72%. У АФК Система осталось 5% в капитале.
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теги: МТС МТС-Банк Система
© Алексей Бойко,
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