Телеком: В Таджикистане строят светлое будущее

MForum.ru
19.02.2019,
В Таджикистане строят будущее в котором много порядка и мало свободы. В частности, теперь в Таджикистане одному гражданину положено иметь не более двух SIM-карт. Гениальное решение в 21 веке, когда SIM-карты вставляют даже в некоторые фотоаппараты и видеокамеры, не говоря о планшетах, смартфонах, звонилках и ноутбуках. И когда выпускаются смартфоны, рассчитанные на три SIM-карты.
Мало того, как и положено в такого рода государствах, требуется перерегистрировать все ранее выданные симки (кто будет жалеть время населения, которое покорно потащится на переподключение?), новые SIM-карты будут регистрировать только по паспортам нового образца и под наблюдением (видеофиксацией?) видеокамер.
SIM-ки в Таджикистане должны были стать платными, их стоимость в сентябре 2018 года хотели поднять до фантастических $26, но пока это решение отложили и теперь его "изучает рабочая комиссия". По-сути, можно было бы говорить об очередном налоге - на этот раз на право пользования мобильной сотовой связью. Не показывайте эту информацию российским депутатам! Источник: zen.yandex.ru.
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теги: тренды Таджикистан
© Алексей Бойко,
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