Телеком: Новые модели iPhone могут остаться без 5G

MForum.ru
23.02.2019,
Чипы модемов 5G компании Intel Corp. появятся в смартфонах не ранее 2020 года. Это означает, что изделия Apple 2019 года могут остаться без поддержки 5G, тогда как конкурирующие модели такую поддержку смогут предоставить за счет использования модемов Qualcomm и других производителей.
Этой информацией на встрече с медиа поделилась Sandra Rivera из Intel. Рассылка пробных экземпляров модема Intel 5G клиентам из числа OEM начнется в конце 2019 года. Источник: reuters.com
Ранее ожидалось, что Intel выпустит на рынок свой модем Intel XMM 8060 в середине 2019 года, а затем последует выпуск модема XMM 8160 во второй половине 2019 года (напомню, Qualcomm сделал это для модема X50 в конце 2018 года и обещает выпустить модем X55 во второй половине 2019 года, что позволяет ожидать смартфонов 5G на базе этого супермодема еще до конца 2019 года).
Поскольку основным потребителем модемов Intel выступает Apple, может оказаться, что в моделях этой компании в этом году поддержки 5G так и не будет - печальный итог ссоры с Qualcomm. У Apple еще остается теоретическая возможность быстренько переключиться на чипы 5G от Samsung или Mediatek... и если про Samsung вряд ли можно сказать что-то плохое, отмечу, впрочем, что Samsung S10 вышел на платформе Snapdragon 855 + X50, а не на чипах Samsung. Что касается Apple на Mediatek... возможно стоит просто задержаться с поддержкой 5G до следующего поколения.
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теги: телеком пятое поколение Apple Intel модемы чипсеты платформы
© Алексей Бойко,
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