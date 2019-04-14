Телеком: Airtel выбрал Ericsson для расширения сети 4G / VoLTE в Индии

MForum.ru
14.04.2019,
Airtel выбрал Ericsson для расширения сети 4G / VoLTE в Индии. Будет закуплено решение Ericsson Cloud VoLTE, которое будет развернуто с использованием ЦОД Airtel.
Как ожидается, к 2023 году в Индии будет насчитываться более 780 млн подключений VoLTE. Эта технология также станет основой для обеспечения вызовов в сети 5G NSA.
В составе решения Ericsson обеспечит поставки виртуальной IMS, а также нод, необходимых для поддержки услуг VoLTE в существующей сети LTE.
Пресс-релиз компании Ericsson (англ.).
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теги: телеком Индия Ericsson Airtel VoLTE
© Алексей Бойко,
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