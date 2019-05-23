Телеком: 5G. ФАС подтвердила свою позицию, раскритиковав концепцию развития, разработанную Минцифразом

MForum.ru
23.05.2019,
В ФАС и ранее не скрывали негативного отношения к попыткам Ростелекома и Минцифраза протащить вредную для рынка концепцию создания в России "единого инфраструктурного" оператора 5G. Но если до сих пор речь шла об устных отзывах различных чиновников ФАС на различных телекомовских тусовках, то на этот раз подготовлен письменный официальный отзыв, его копия есть у Ъ.
Основные возражения, разумеется, касаются ключевого для развития телекома в России вопроса - кому будут выделены частоты самого вкусного диапазона 3.4-3.8 ГГц. В случае создания "консорциума", есть неиллюзорные риски того, что подарком смогут распоряжаться только все операторы вместе, самым равным меж которых окажется Ростелеком.
В Минкомсвязи, которая без особых стеснений "топит" за Ростелеком, прикрываются, как фиговым листком, якобы меньшей затратностью создания "единого инфраструктурного". Но, во-первых, все эти различающиеся в 2-3 раза оценки, как минимум, спорны, если не сказать неверны, а во-вторых, стоит помнить пословицу о скупом, который платит дважды. Потеря темпов и низкая надежность "единой сети", неизбежные в случае, если реализовываться будет именно такой подход, может обойтись России намного дороже, чем привычное поддержание конкурентной ситуации на телеком-рынке с четырьмя федеральными сетями.
В ФАС не нашли в себе сил сказать, что сама идея понуждения операторов к вхождению в колхоз (консорциум) является порочной. Но хотя бы высказались на тему частот - они должны как и ранее распределяться в рамках аукциона со свободным и недискриминационным доступом к ним всех федеральных участников рынка. Это, безусловно, правильный подход.
Также можно похвалить ФАС за то, что агентство поддержало операторов в их справедливых пожеланиях получить для развития гражданских сетей 5G частоты 3.4-3.8 ГГц, которые в силу недальновидного регулирования сейчас заняты кем угодно, кроме операторов 5G - от силовиков разного рода до владельцев небольших сетей проприетарных стандартов.
И если в целом я не склонен поддерживать ФАС, занимающую порой популистские позиции, то в теме "единого инфраструктурного" следует отметить грамотную и конструктивную позицию ведомства. В отличие от позиции отраслевого регулятора - Минцифраза, который в теме 5G действует явно не в интересах граждан России или развития связи в стране. Или честно заблуждается. Не знаю, что хуже.
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теги: телеком 5G пятое поколение регулирование ФАС Минцифраз консорцум концепция
© Алексей Бойко,
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