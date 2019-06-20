Телеком: Тайвань распределит 2790 МГц спектра для создания сетей 5G

MForum.ru
20.06.2019,
Правительство Тайваня планирует распределить вплоть до 2790 МГц частот в рамках аукциона 5G, сообщила National Communications Comission (NCC).
В частности, планируется распределить 270 МГц в диапазоне 3,5 ГГц ; 2500 МГц в диапазоне 28 ГГц, а также дополнительные 20 МГц в диапазоне 1800 МГц.
Аукцион 5G будет проведен в две фазы. Первоначально состоится мультираундный аукцион, чтобы определить, какой объем частот может получить каждый заявитель, в рамках второго будут определены конкретные частотные назначения в соответствующих полосах частот, отмечает регулятор.
Регистрация участников начнется в сентябре 2019, официальная раздача частот состоится в декабре 2019 года. Лицензии будут выдаваться на 20 лет, чтобы операторы смогли вернуть инвестиции с прибылью.
От получателей частот 3.5 ГГц планируется потребовать обеспечить охват от 50% населения в ближайшие 5 лет, для чего им потребуется развернуть более 1 тысячи базовых станций.
Те операторы, которые получат лицензии на работу в диапазоне 28 ГГц, должны будут установить, минимум, по 375 базовых станций из расчета на каждые 100 МГц полученного спектра.
Источник: digitimes.com
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
20.06. [Новости компаний] Телеком: Стройка сетей сотовой связи в РФ продолжается высокими темпами / MForum.ru
15.06. [Новости компаний] Телеком: 5G в Китае - быстрый старт / MForum.ru
24.05. [Новости компаний] Телеком:В МегаФон посчитали базовые станции LTE / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Realme 4 Pro засветился на видео / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 4 появится в России 9 июля / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru
17.06. [ПО] Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Опубликованы рендеры Huawei Nova 5 Pro / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Realme / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor 20 приходит на российский рынок / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Состоялся официальный анонс Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 6 – недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M40 представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смарт-браслет Xiaomi Mi Band 4 / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: HTC U19e получил Snapdragon 710 / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен HTC Desire 19+ / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Крепыш Samsung Galaxy XCover 4s оценен в €299.99 / MForum.ru
10.06. [ПО] Это интересно: Oak OS – ответ Huawei на санкции США / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Meizu 16s и Meizu Note 9 появятся в России этим летом / MForum.ru