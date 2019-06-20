Телеком: Тайвань распределит 2790 МГц спектра для создания сетей 5G

20.06.2019, MForum.ru

Правительство Тайваня планирует распределить вплоть до 2790 МГц частот в рамках аукциона 5G, сообщила National Communications Comission (NCC).

В частности, планируется распределить 270 МГц в диапазоне 3,5 ГГц ; 2500 МГц в диапазоне 28 ГГц, а также дополнительные 20 МГц в диапазоне 1800 МГц.

Аукцион 5G будет проведен в две фазы. Первоначально состоится мультираундный аукцион, чтобы определить, какой объем частот может получить каждый заявитель, в рамках второго будут определены конкретные частотные назначения в соответствующих полосах частот, отмечает регулятор.

Регистрация участников начнется в сентябре 2019, официальная раздача частот состоится в декабре 2019 года. Лицензии будут выдаваться на 20 лет, чтобы операторы смогли вернуть инвестиции с прибылью.

От получателей частот 3.5 ГГц планируется потребовать обеспечить охват от 50% населения в ближайшие 5 лет, для чего им потребуется развернуть более 1 тысячи базовых станций.

Те операторы, которые получат лицензии на работу в диапазоне 28 ГГц, должны будут установить, минимум, по 375 базовых станций из расчета на каждые 100 МГц полученного спектра.

Источник: digitimes.com

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