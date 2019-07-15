Телеком: МТС расширила покрытие LTE в Омской области

MForum.ru
15.07.2019,
МТС сообщает о появлении базовых станций LTE в 22 населенных пунктах Омской области. Теперь, по заявлению компании, услуги LTE МТС предоставляет во всех районах региона, что обеспечивает охват в 80% населения. В 2016 году компания говорила о "более 60%" покрытии.
Чтобы понять, что такое "охват 80% населения", сравним карту покрытия МТС LTE в области
и карту покрытия МТС GSM
Очевидно, что до сравнимого охвата столь далеко, что ожидать его в ближайшие годы не приходится.
МТС строит в регионе сеть LTE 1800 band 3 (полоса 10 МГц), но также располагает солидным частотным ресурсом в band 38, хотя его использование, судя по заявленным скоростям, пока что не началось.
В зоне покрытия сети LTE МТС с пиковыми скоростями доступа до 75 Мбит/c находятся 90 населенных пунктов. В частности, покрытие LTE МТС доступно во всех городах и райцентрах области, а также в ряде деревень и сел с населением менее 1000 человек, таких как, например: Сосновка, Заря Свободы, Ильичевка, Родная Долина, Камышино-Курское, Низовое, Костино, Налимово, Подгородка, Чернолучье, Андреевка, Копейкино, Мартюшево и Пологрудово.
Проникновение устройств с поддержкой LTE в Омской области остается не очень высоким - лишь 65% трафика прошло через сети LTE. При этом только за 12 месяцев, прошедшие с конца 1H2018, потребление трафика на абонента МТС с устройством LTE в Омской области выросло в два раза. К сожалению, компания не называет абсолютную величину скачиваемого трафика на абонента в регионе или число таких абонентов.
Директором филиала МТС в Омской области в настоящее время является Андрей Сергиенко.
В регионе присутствуют все основные конкуренты МТС.
Пиковые скорости в сети LTE-A МегаФон достигают 225 Мбит/c, поскольку компания использует band 7, но зона покрытия МегаФон LTE в регионе намного меньше, несмотря на то, что МегаФон начал предоставление услуг LTE в регионе на три года ранее МТС.
Предоставляет услуги LTE в регионе также Билайн, также со скромным охватом территории.
Основным конкурентом МТС в Омской области по части LTE является Tele2.
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теги: телеком МТС Омская область LTE
© Алексей Бойко,
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