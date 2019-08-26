Телеком: МегаФон и NetByNet запускают линейку тарифов Объединяй!

26.08.2019, MForum.ru

МегаФон и NetByNet запускают линейку тарифов Объединяй! Как понятно из названия, это конвергентный тариф, предлагающий "триплплей": мобильную связь, ШПД и цифровое ТВ. Стоимость базового тарифа - 600 рублей в Московском регионе.

Базовые условия

За 600 рублей - 50 Мбит/c фиксированного ШПД, 300 минут и безлимитный мобильный интернет; 50 каналов ТВ.

За 800 рублей - 100 Мбит/c фиксированного ШПД, 1200 минут и безлимитный мобильный интернет; 160 каналов ТВ.

За 1500 рублей - 300 Мбит/c фиксированного ШПД, 2000 минут и безлимитный мобильный интернет; 236 каналов ТВ.

Звонки на местные городские номера - по 1.8 руб/м; на городские в другие регионы - по 3 руб/м.

Подробные описания: Объединяй! Эконом ; Объединяй! Хит; Объединяй! Для своих.

Интересно, что конвергентный тариф предлагает и будет заниматься его продвижением МегаФон, а не его "фиксированный" партнер, как бывало ранее. К сожалению нет конструктора, поэтому если вам нужно, например, больше минут, то придется заплатить и за больше Мбит/c и за больше каналов. В остальном очень правильное начинание, абоненты на конвергентном тарифе сидят дольше, чем только на мобильном, и в целом лояльнее к оператору.

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теги: телеком МегаФон тарифы конвергентные NetByNet