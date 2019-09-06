Анонсы: Nobby возвращает рынку мобильных телефонов красоту и эргономику

MForum.ru
06.09.2019,
Пресс-релиз со столь громким заявлением посвящен анонсу трех бюджетных моделей телефонов: Nobby 120, Nobby 221 и Nobby 321. Новинки относятся к категории обычных кнопочных телефонов, но производитель подчеркивает, что они сделаны из качественных комплектующих премиального уровня и отличаются продуманным дизайном.
Из функционала производитель делает акцент на возможности смотреть видео и слушать музыку, пользоваться встроенным диктофоном и FM-радио, а также наличию функции «чёрных списков». Одним словом – обычные «звонилки» с приятными корпусами (описания из пресс-релиза - ниже). Старт продаж намечен на четвертый квартал 2019 года. Цены пока не объявлены.
Телефон Nobby 120 радует стильным корпусом и кнопками набора номера, сделанными из поликарбоната. Это качественный материал, который используется в устройствах А-брендов, и отличается высокой износоустойчивостью. Поэтому Nobby 120 будет хорошо выглядеть даже после нескольких лет активного использования. Поликарбонат не препятствует прохождению радиоволн, обеспечивая высокое качество связи. Телефон будет доступен в двух цветах: небесно-голубом и глубоком чёрном.
Телефон Nobby 221 надёжно лежит в руке, им удобно пользоваться на ходу и практически невозможно выронить. Текстурированная задняя крышка прилегает к ладони, а специальная эргономичная форма кнопок помогает не ошибиться номером при наборе. Nobby 221 радует глаз приятно скругленными углами. Яркое исполнение классики получит три варианта исполнения: чёрный, чёрный с яркими жёлтыми вставками на боках и белый с матовыми боковинами.
Nobby 321 получит большой, яркий экран и скруглённый корпус. Боковые грани выполнены в цветах драгоценных металлов — «серебро» и «золото», нанесённых по технологии oil-painting. Кнопки имеют удобную эргономичную форму, а задняя крышка сделана с эффектом перфорации, чтобы трубка надёжнее лежала в руке.
© Антон Печеровый,
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