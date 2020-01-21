МегаФон вступает в клуб операторов FVNO

MForum.ru
21.01.2020,
Число операторов, сделавших ставку на быстрое расширение фиксированного бизнеса виртуальными сетями связи в России выросло. МегаФон сегодня объявляет о запуске проекта FVNO (Fixed Virtual Network Operator) с участием локальных интернет-провайдеров.
Ход безусловно верный, эффективность и востребованность FVNO в России уже проверена ВымпелКом, где весьма довольны итогами внедрения этого подхода к развитию услуг. Теперь этот успех попробует разделить и МегаФон.
Бизнес-модель предусматривает ежемесячные платежи МегаФона оператору-партнеру за каждое подключение, благодаря чему локальный игрок сможет монетизировать уже построенную, но не задействованную портовую емкость на 30-50% эффективнее. МегаФон берет на себя рекламную поддержку проекта, прием платежей, обслуживание клиентов в личном кабинете и в собственных салонах связи, продажу брендированных Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок.
«Проект FVNO дает МегаФону возможность вывести конвергентный продукт “Объединяй!” в новые регионы. Предлагаемая нами модель абсолютно прозрачна как для территориального партнера, так и для абонентов, которые смогут оплачивать набор услуг по единому лицевому счету. Заключение договоров с несколькими операторами широкополосного доступа уже находится в заключительной стадии и мы открыты к новым партнерствам в регионах нашей страны», – отметил генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг» Андрей Батанов.
Конвергентный тариф «Объединяй!», включающий в себя проводной интернет, цифровое ТВ и услуги мобильной связи, МегаФон запустил в августе 2019 года. Благодаря запуску FVNO МегаФон расширит географию оказания своих конвергентных услуг, а местные провайдеры получат возможность увеличить доходы от основного бизнеса.
Первым партнером FVNO МегаФона стал один из крупнейших операторов Астраханской области «Реал», обслуживающий более 180 тыс. домохозяйств. Жители региона теперь могут подключиться к тарифной линейке «Объединяй!» под брендом МегаФона, куда включены домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с, до 236 каналов цифрового сервиса «МегаФон ТВ», безлимитный мобильный интернет, различные варианты пакетов голосового трафика и облачное хранилище «МегаДиск» объемом 1 ТБ.
Что можно сказать по поводу этой инициативы? Услуги FVNO могут быть востребованными, поскольку обеспечивают выигрыши, как для партнеров услуги, так и для абонентов. Возможно, существует даже отложенный спрос на такого рода услугу в регионах, где у МегаФона нет собственных сетей фиксированного ШПД, но есть мобильная сеть. Теперь абоненты МегаФон смогут этот отложенный спрос реализовать. Конечно, степень успеха проекта будет зависеть от конкретики предложений и усилий по их продвижению.
FVNO это возможность для оператора быстро расширить зону присутствия бренда в регионах, где он не обладает собственными сетями фиксированного доступа, причем достигается это расширение с минимумом инвестиций.
Также среди плюсов - возможность существенно нарастить среднее время жизни мобильного абонента. Как показывает практика, абонент FVNO "живет" дольше, что позволяет говорить, например, о сокращении расходов на удержание.
Для абонентов тоже видны плюсы - от удобства пользования единым счетом до возможности сэкономить, т.к., как правило, пакетированные услуги стоят дешевле, чем если покупать их по-отдельности.
Региональным операторам ШПД МегаФон по-сути бросает "спасательный круг". Этим операторам непросто выжить, когда ужесточаются требования государства, почти невозможно самостоятельно выполнить требования "яровизации", СОРМ, суверенного интернета. А под "зонтиком" МегаФон, способного помочь в решении этих проблем, существовать будет возможно.
Из возможных минусов упомяну только риск для бренда МегаФон, связанный с возможно недостаточным качеством оказания услуг партнером.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко
теги: телеком МегаФон FVNO
Публикации по теме:
20.01. [Новости компаний] МегаФон развивает арктический проект / MForum.ru
07.06. [Новости компаний] Телеком: Конспекты: МегаФон и Cinia Oy проложат подводный кабель в Арктике / MForum.ru
07.06. [Краткие новости] Подводная связь: Китайцы построят для России скоростную подводную линию связи до Камчатки / MForum.ru
09.06. [Новости компаний] Подводная кабельная связь / MForum.ru
08.08. [Новости компаний] Проблемы. Сахалинская область: «Транстелеком» отключил Сахалин за контракты «Дальсвязи» с «Ростелекомом» / "КоммерсантЪ"
21.01. [ПО] Анонсы: Объявлен полный список смартфонов, которые получат EMUI 10 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.2 с 6 Гб ОЗУ появился в России / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Lava Z71 с 5,7-дюймовым HD-дисплеем представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro Premium получит 10-кратный зум / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камере и АКБ Samsung A31 и A41 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Galaxy Buds + получат более емкий аккумулятор / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 показался на рендерах / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Ego SmartWatch – смарт-часы за 1999 рупий ($28) / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Cat S32 защищенный смартфон с Android 10 и АКБ 4200 мАч / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2020: Cyrcle Phone — первый смартфон с круглым экраном / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2020: Hisense Color – смартфон с цветным e-ink-дисплеем / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy XCover Pro представлен официально / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2020: Alcatel 3L, 1S, 1V и 1B представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit T-Rex – смарт-часы для жесткой эксплуатации / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit Bip S представлены официально / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Realme 5i с QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
07.01. [Новинки] Это интересно: Nokia 6.1 Plus обновится до Android 10 / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Sony готовится анонсировать Xperia 5 Plus / MForum.ru