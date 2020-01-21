МегаФон вступает в клуб операторов FVNO

21.01.2020, MForum.ru

Число операторов, сделавших ставку на быстрое расширение фиксированного бизнеса виртуальными сетями связи в России выросло. МегаФон сегодня объявляет о запуске проекта FVNO (Fixed Virtual Network Operator) с участием локальных интернет-провайдеров.

Ход безусловно верный, эффективность и востребованность FVNO в России уже проверена ВымпелКом, где весьма довольны итогами внедрения этого подхода к развитию услуг. Теперь этот успех попробует разделить и МегаФон.

Бизнес-модель предусматривает ежемесячные платежи МегаФона оператору-партнеру за каждое подключение, благодаря чему локальный игрок сможет монетизировать уже построенную, но не задействованную портовую емкость на 30-50% эффективнее. МегаФон берет на себя рекламную поддержку проекта, прием платежей, обслуживание клиентов в личном кабинете и в собственных салонах связи, продажу брендированных Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок.

«Проект FVNO дает МегаФону возможность вывести конвергентный продукт “Объединяй!” в новые регионы. Предлагаемая нами модель абсолютно прозрачна как для территориального партнера, так и для абонентов, которые смогут оплачивать набор услуг по единому лицевому счету. Заключение договоров с несколькими операторами широкополосного доступа уже находится в заключительной стадии и мы открыты к новым партнерствам в регионах нашей страны», – отметил генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг» Андрей Батанов.

Конвергентный тариф «Объединяй!», включающий в себя проводной интернет, цифровое ТВ и услуги мобильной связи, МегаФон запустил в августе 2019 года. Благодаря запуску FVNO МегаФон расширит географию оказания своих конвергентных услуг, а местные провайдеры получат возможность увеличить доходы от основного бизнеса.

Первым партнером FVNO МегаФона стал один из крупнейших операторов Астраханской области «Реал», обслуживающий более 180 тыс. домохозяйств. Жители региона теперь могут подключиться к тарифной линейке «Объединяй!» под брендом МегаФона, куда включены домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с, до 236 каналов цифрового сервиса «МегаФон ТВ», безлимитный мобильный интернет, различные варианты пакетов голосового трафика и облачное хранилище «МегаДиск» объемом 1 ТБ.

Что можно сказать по поводу этой инициативы? Услуги FVNO могут быть востребованными, поскольку обеспечивают выигрыши, как для партнеров услуги, так и для абонентов. Возможно, существует даже отложенный спрос на такого рода услугу в регионах, где у МегаФона нет собственных сетей фиксированного ШПД, но есть мобильная сеть. Теперь абоненты МегаФон смогут этот отложенный спрос реализовать. Конечно, степень успеха проекта будет зависеть от конкретики предложений и усилий по их продвижению.

FVNO это возможность для оператора быстро расширить зону присутствия бренда в регионах, где он не обладает собственными сетями фиксированного доступа, причем достигается это расширение с минимумом инвестиций.

Также среди плюсов - возможность существенно нарастить среднее время жизни мобильного абонента. Как показывает практика, абонент FVNO "живет" дольше, что позволяет говорить, например, о сокращении расходов на удержание.

Для абонентов тоже видны плюсы - от удобства пользования единым счетом до возможности сэкономить, т.к., как правило, пакетированные услуги стоят дешевле, чем если покупать их по-отдельности.

Региональным операторам ШПД МегаФон по-сути бросает "спасательный круг". Этим операторам непросто выжить, когда ужесточаются требования государства, почти невозможно самостоятельно выполнить требования "яровизации", СОРМ, суверенного интернета. А под "зонтиком" МегаФон, способного помочь в решении этих проблем, существовать будет возможно.

Из возможных минусов упомяну только риск для бренда МегаФон, связанный с возможно недостаточным качеством оказания услуг партнером.

Пресс-релиз компании МегаФон.

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