5G: Nokia и KDDI, Япония, провели тест ядра сети 5G SA

21.02.2020, MForum.ru

Nokia и KDDI, Япония, провели тест ядра сети 5G SA, отвечающей стандартам 3GPP Release 15.

Использовалось решение Nokia 5G AirGile, нативного облачного ядра, которое действует совершенно независимо от архитектуры предыдущих сетей мобильной связи. В этом решении все функциональности управления реализованы в облачном окружении, что обеспечивает возможности масштабирования, быстроты развертывания и гибкости (используется технология контейнеров).



В KDDI планируют перейти от архитектуры 5G NSA к 5G SA, проведенный тест, это один из первых шагов к этой цели. Компания не сообщает, когда планируется осуществить такой переход.



Источник: seekingalpha.com



5G в зарубежных странах

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