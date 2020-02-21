5G: Nokia и KDDI, Япония, провели тест ядра сети 5G SA

MForum.ru
21.02.2020,
Nokia и KDDI, Япония, провели тест ядра сети 5G SA, отвечающей стандартам 3GPP Release 15.
Использовалось решение Nokia 5G AirGile, нативного облачного ядра, которое действует совершенно независимо от архитектуры предыдущих сетей мобильной связи. В этом решении все функциональности управления реализованы в облачном окружении, что обеспечивает возможности масштабирования, быстроты развертывания и гибкости (используется технология контейнеров).
В KDDI планируют перейти от архитектуры 5G NSA к 5G SA, проведенный тест, это один из первых шагов к этой цели. Компания не сообщает, когда планируется осуществить такой переход.
Источник: seekingalpha.com
5G в зарубежных странах
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теги: 5G пятое поколение Япония KDDI 5G SA Nokia standalone
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