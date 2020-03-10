Анонсы: OPPO Find X2 доступен в России

MForum.ru
10.03.2020,
Сразу после анонса смартфон OPPO Find X2 стал доступен для предзаказа на российском рынке. В нашей стране будет доступна стандартная версия OPPO Find X2, которую оценили в 72 990 рублей. Купить новинку можно будет в черном (корпус из керамики) и синем (корпус из стекла) цветах.
В качестве бонуса за предзаказ с 6 по 19 марта покупателю предлагаются наушники OPPO Enco Free. Ключевые спецификации OPPO Find X2 включают в себя 6,7-дюймовый OLED-дисплей разрешением 3168 х 1440 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 865, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти UFS 3.0, строенную тыловую камеру (48 Мп основной, 13 Мп телефото, 12 Мп широкоугольный), 32 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой Super VOOC 2.0 65 Вт.
© Антон Печеровый,
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