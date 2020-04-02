Розница: Билайн начал продавать смартфоны через AliExpress Россия

MForum.ru
02.04.2020,
Площадка AliExpress Россия постепенно наполняется предложениями операторов сотовой связи. Первоначально Билайн выставил там на продажу SIM-карты с возможностью саморегистрации абонентов (такие карты можно купить также на OZON, Беру.ру, Goods.ru - от дилеров компании). А теперь на площадке AliExpress Россия можно покупать также смартфоны от Билайн.
Покупку бесплатно доставит курьер оператора. Срок доставки с AliExpress, в среднем, два дня, на других площадках сроки могут быть другими, их можно узнать при оформлении заказа.
Расширение ассортимента на онлайн-площадке - это ответ на рост спроса на покупки через интернет. В марте 2020 года вдвое по-отношению к февралю выросло число заказов на срочную доставку SIM-карт с саморегистрацией из интернет-магазина Билайн.
Где доступна срочная доставка при покупке SIM-карт с саморегистрацией в магазине Билайн: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге. В других городах срок доставки составляет от одного рабочего дня. Билайн обещает бесплатную доставку из интернет-магазина компании покупок стоимостью от 3000 рублей, а заказы с SIM-картами оператора с технологией саморегистрации доставляются бесплатно независимо от общей стоимости заказа.
Пресс-релиз компании ВымпелКом на сайте компании
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теги: Билайн ВымпелКом розница онлайн-торговля
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