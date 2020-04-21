IT: Решения МегаФон для организации рабочих мест

MForum.ru

IT: Решения МегаФон для организации рабочих мест

21.04.2020, MForum.ru

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МегаФон представляет новые сервисы для удаленного доступа сотрудников к корпоративным ресурасам. Решения проверены практикой - они используются для удаленной работы сотрудников МегаФон. В частности, за несколько дней с их использованием на удаленку было переведено более 14 тысяч сотрудников компании.

Решения МегаФон для организации рабочих мест

В первые же дни после начала введения ограничений на перемещения, МегаФон предоставил малому и среднему бизнесу бесплатный доступ к платформе для проведения онлайн-конференций и вебинаров. Это позволило клиентам компании остаться на связи с сотрудниками. Но для продолжительной работы в режиме удаленного доступа компания необходимы комплексные решения.

«Мы внимательно следим за потребностями бизнеса и стараемся предложить максимально удобные решения, которые помогут работать в сложившихся нестандартных условиях. С помощью сервисов VDI и RDS мы оперативно перевели на удаленную работу более 14 тысяч сотрудников МегаФона. IT-специалистам для этого потребовалась всего пара дней, и мы готовы так же настроить процессы в компаниях наших клиентов. Я уверен, что эти решения будут актуальны и после окончания режима вынужденной самоизоляции: информация будет в безопасности на виртуальном сервере, а в случае необходимости у сотрудников будет доступ к рабочему столу из любой точки мира с компьютера, телефона или планшета», – говорит Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

VDI - для крупного бизнеса, RFD - для малого и среднего

Крупным бизнесам с разветвленной инфраструктурой в МегаФон рекомендуют сервис VDI. Он позволяет устанавливать специализированное, ресурсоемкое ПО. VDI используют банки, образовательные, производственные и торговые структуры. Сервис обеспечивает высокую производительность даже при большом количестве выполняемых параллельно задач.

Для малого и среднего бизнеса в МегаФон считают оптимальным решением службу сгруппированных рабочих столов (RBS), поскольку такие столы проще развернуть и стоят они не так дорого. В зависимости от набора ПО, решение поддерживает такие функциональности, как электронная почта, пакет офисных приложений, файловые ресурсы, может также обеспечиваться доступ к таким корпоративным системам, как 1C, SAP, CRM.

Оба продукта созданы на базе платформы МегаФон.Облако. При использовании этих продуктов, клиенты получают все преимущества, характерные для облачных сервисов, то есть отказоустойчивость, доступность, поддержку. Не будем забывать также про скорость, с которой можно развернуть удаленные рабочие места на базе готовых продуктов, предлагаемых оператором - подготовить облачную структуру на базе RFD можно всего за день, а для создания защищенного доступа к рабочим местам потребуется лишь несколько минут.

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Пресс-релиз МегаФон на сайте компании

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теги: IT ИТ МегаФон удаленная работа дистанционная операторские решения операторов

© Алексей Бойко, MForum.ru

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