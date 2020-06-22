5G: Связь пятого поколения уходит под землю

MForum.ru

5G: Связь пятого поколения уходит под землю

22.06.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Вместе с угледобывающей компанией Shanxi Yangquan Coal Industry Co., Ltd, вендор Huawei приступили к интересному эксперименту. Партнеры построили первую в Китае "умную 5G угольную шахту" в Шаньси. Для этого на глубине 534 метра под землей была развернута частная сеть 5G.



Благодаря этому добыча каменного угля в шахте может осуществляться безлюдно, в автоматизированном режиме и при этом все процессы становятся очень наглядными.
Как показал опыт, единичная базовая станция способна обеспечивать поддержку передачи до 50 видеоканалов 4K HD одновременно, с типичной для 5G небольшой задержкой передачи данных и высокой надежностью, что позволяет активно использовать в условиях шахты дистанционно управляемое оборудование.


5G также позволяет отказаться от значительного количества кабелей, которые сейчас обычно применяются для подключения самого разного оборудования, что позволяет повысить мобильность этого оборудования, сократить объемы использования персонала, который занимается прокладкой подземных линий связи, их обслуживанием и ремонтом.

Обладая значительной пропускной способностью сеть 5G может положить конец практике, когда чуть не под каждую систему в шахте приходится заводить собственную сеть связи, что изолирует потоки информации. В сети 5G появляется возможность унифицированной обработки всей информации, поступающей из шахты.

У China Mobile уже был опыт внедрения 5G на нескольких открытых выработках. Это позволило оператору получить первый в Китае сертификат безопасности, позволяющий использовать оборудование 5G NSA в угольных шахтах.

К сожалению, в источнике не сообщается, какие частоты использовались в проекте.

В ближайшие 5 лет, компания Shanxi Yangquan Coal Industry Co., Ltd планирует перевести на "умное управление" все свои крупные шахты.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: 5G пятое поколение поземная связь шахта в шахте частные сети

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

25.05. [Новости компаний] B2G: ФАС России перенесла данные и ИТ-системы в виртуальную частную сеть Билайн Бизнес / MForum.ru

08.04. [Новости компаний] Частные сети: Nokia построит частную сеть LTE для польских энергетиков / MForum.ru

07.04. [Новости компаний] 5G: Oracle Telco Day: Как справиться с «цунами данных» и подготовить ИТ для бизнеса операторов в эпоху 5G / MForum.ru

19.03. [Новости компаний] Тренды: Частные беспроводные сети промышленного уровня для приложений Industry 4.0 / MForum.ru

27.01. [Краткие новости] МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную сеть 5G на заводе «КАМАЗ» / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 10 ms, lookup=1 ms, find=9 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:58 steujyrkuy Тема: Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB
Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB Переходник, который упростит жизнь всем владельцам техники Apple. Подключается он к устройствам с помощью порта USB Type C. Маленький и ...
Вчера 14:52 steujyrkuy Тема: Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01
Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01 Данная модель способна заряжать сразу три разнотипных устройства компании Apple: iPhone, Apple Watch, AirPods. Под каждый девайс проделано ...
Вчера 14:47 steujyrkuy Тема: Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power
Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power До зарядки можно подключиться двума способами: через USB и USB Type C (как Адроиду, так и Айфону). Чарджер отображает на ...
Вчера 14:29 steujyrkuy Тема: Анонсы: Oppo A91 представлен официально (12.06.2020)
Поддерживает ли этот смартфон беспроводную зарядку (Baseus, если конкретно)? На счет таких зарядок, они не вредны для смартфона? Стоит их использовать?
Вчера 14:28 steujyrkuy Тема: Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ (15.06.2020)
Будет ли подходить беспроводная зарядка (Baseus) для этой модели? Стоит ли вообще переходит на эти чарджеры?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord – «убийца флагманов» с 5G / MForum.ru

23.06. [Новинки] Слухи: Motorola готовит смартфон Edge Lite / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2 – очень компактный смартфон / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 5G – 5G-смартфон на Snapdragon 865 от 62 690 рублей / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor 30 Lite / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play4 Pro – смартфон с функцией термометра / MForum.ru

18.06. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 690 – первый чипсет 600-й серии с 5G / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: HTC U20 5G – 5G-смартфон на базе Snapdragon 765G / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Середнячок HTC Desire 20 Pro представлен официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Fobase Air Pro – смарт-часы с функцией термометра / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Oppo A91 представлен официально / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 5 представлен официально / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9 оснастили Quad-камерой и NFC / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 появился в России / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Oppo А52 представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z? / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны OPPO Reno 4 и Reno 4 Pro / MForum.ru

05.06. [Новинки] Слухи: Камера Xiaomi Mi CC 10 будет поддерживать 12-кратный оптический зум / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: