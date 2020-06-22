5G: Связь пятого поколения уходит под землю

MForum.ru
22.06.2020,
Вместе с угледобывающей компанией Shanxi Yangquan Coal Industry Co., Ltd, вендор Huawei приступили к интересному эксперименту. Партнеры построили первую в Китае "умную 5G угольную шахту" в Шаньси. Для этого на глубине 534 метра под землей была развернута частная сеть 5G.
Благодаря этому добыча каменного угля в шахте может осуществляться безлюдно, в автоматизированном режиме и при этом все процессы становятся очень наглядными.
Как показал опыт, единичная базовая станция способна обеспечивать поддержку передачи до 50 видеоканалов 4K HD одновременно, с типичной для 5G небольшой задержкой передачи данных и высокой надежностью, что позволяет активно использовать в условиях шахты дистанционно управляемое оборудование.
5G также позволяет отказаться от значительного количества кабелей, которые сейчас обычно применяются для подключения самого разного оборудования, что позволяет повысить мобильность этого оборудования, сократить объемы использования персонала, который занимается прокладкой подземных линий связи, их обслуживанием и ремонтом.
Обладая значительной пропускной способностью сеть 5G может положить конец практике, когда чуть не под каждую систему в шахте приходится заводить собственную сеть связи, что изолирует потоки информации. В сети 5G появляется возможность унифицированной обработки всей информации, поступающей из шахты.
У China Mobile уже был опыт внедрения 5G на нескольких открытых выработках. Это позволило оператору получить первый в Китае сертификат безопасности, позволяющий использовать оборудование 5G NSA в угольных шахтах.
К сожалению, в источнике не сообщается, какие частоты использовались в проекте.
В ближайшие 5 лет, компания Shanxi Yangquan Coal Industry Co., Ltd планирует перевести на "умное управление" все свои крупные шахты.
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теги: 5G пятое поколение поземная связь шахта в шахте частные сети
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