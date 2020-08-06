Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 и S7+ со Snapdragon 865+ представлены официально

MForum.ru
06.08.2020,
Следующими героями Unpacked 2020 стали планшетные компьютеры Galaxy Tab S7 и S7+, которые позиционируются как мощные, изящные и удобные помощники в работе. «Сердцем» новинок стал флагманский чипсет Snapdragon 865+.
Другая важная «фишка» устройств – дисплеи с частотой обновления 120 Гц, тонкими боковыми рамками и поддержка цифрового пера S Pen. В качестве бонуса выступает бесплатная 6 месячная подписка на приложение для рисования Clip Studio Paint EX. Разрешение 11-дюймового экрана Samsung Galaxy Tab S7 составляет 2560х1600 точек, у 12,4-дюймового экрана S7+ - 2800х1752 точки.
Объем ОЗУ составляет 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб. Тыловая камера новинок сдвоенная, в конфигурации 13+5 Мп, разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Емкость аккумулятора Samsung Galaxy Tab S7 – 8000 мАч, у S7+ - 10 090 мАч. Для восполнения запаса энергии поддерживается быстрая зарядка 45 Вт.
Еще одним отличием новинок является расположение дактилоскопического сенсора – в S7+ используется встроенный в дисплей, тогда как в S7 – сканер отпечатка пальца размещен в кнопке включения питания. Габаритные размеры Galaxy Tab S7 и S7+ составляют 253,8 х 165,3 х 6,3 мм и 285 х 185 х 5,7 мм, соответственно. Вес – 500 и 575 грамм. Начало продаж назначено на 21 августа, купить новинки можно будет в черном, серебристом и бронзовом цветах. Цены Samsung Galaxy Tab S7 составляют 57 990 / 64 990 за Wi-Fi / LTE-версии, соответственно. Аналогичные варианты Samsung Galaxy Tab S7+ оценены в 69 990 и 79 990 рублей. В качестве подарка за предзаказ предлагается чехол-клавиатура Samsung Book Cover Keyboard.
© Антон Печеровый,
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