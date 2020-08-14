Анонсы: Microsoft Surface Duo оценили в $1399

14.08.2020, MForum.ru

Компания Microsoft анонсировала Surface Duo, устройство оснащенное складным дисплеем. Диагональ основного дисплея – 5,6 дюйма при разрешении 1800 x 1350 точек, складного (точее сдвоенного, с линией разделения по шарниру) – 8,1 дюйма при разрешении 2700 x 1800 точек.

В части «железа» Microsoft Surface Duo не радует: чипсет Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, одиночная камера разрешением 11 Мп (размер пикселей 1 мкм) и «двойная» АКБ ёмкостью 3577 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце устройства, поддержки NFC – нет. ОС – с Android 10 с пакетом приложений от Microsoft. Версия Microsoft Surface Duo со 128 Гб встроенной памяти обойдется в $1399, с 256 Гб - $1499. Цифровое перо приобретается отдельно. Зато производитель акцентирует внимание на возможности интеграции с Windows 10 и работу с офисными приложениями. Скорее всего, основными покупателями новинки станут корпоративные пользователи. Начало продаж назначено на 10 сентября.