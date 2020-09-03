Частоты: Verizon купил большую часть частот 3.5 ГГц на аукционе в США

MForum.ru

Частоты: Verizon купил большую часть частот 3.5 ГГц на аукционе в США

03.09.2020, MForum.ru

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Verizon стал основным покупателем частот 3.5 ГГц, закупив на $1.9 млрд 557 лицензий в 157 локациях.

Этот шаг может показаться удивительным, поскольку ранее Verizon настойчиво пытался расширять покрытие 5G сети миллиметрового диапазона. Что и позволило T-Mobile быстро вырваться вперед по территории покрытия за счет активного использования частот 600 МГц и 2.5 ГГц. T-Mobile также участвовал в аукционе 3.5 ГГц, но потратил скромные $5.6 млн всего на 8 лицензий.

Ждем теперь, как риторика Verizon сменится с превознесения возможностей диапазона миллиметровых частот, на похвалы в сторону диапазона 2.5 ГГц.

Интересно, что вторым участником аукциона по объему средств, истраченных на закупку лицензий, стала компания Dish. За $912,9 млн Dish приобрела 5492 лицензии. Компания собирается обеспечить охват 70% населения США к 2023 году. Для этого он намеревается активно использовать частоты низкого и среднего диапазонов. Кроме того, в этой компании намереваются активно использовать облачные технологии и технологии O-RAN, в надежде, что это улучшит экономику закупок решений инфраструктуры и общую гибкость сети.

Spectrum Wireless Holdings (Cabecos Charter), XF Wireless (Comcast) и Cox Communications - также стали участниками аукциона. Можно ли ожидать, что Cox Communications вновь собирается заняться строительством сетей мобильной связи?

Торги на частотном аукционе 3.5 ГГц завершились на прошлой неделе, обеспечив государству $4.59 млрд от продажи полосы в 70 МГц.

В декабре FCC планирует продать с аукциона 280 МГц частот в C-диапазоне 3.7-4.2 ГГц. Некоторые наблюдатели уверены, что за эти частоты в США также будет жесткая конкуренция, что обеспечит высокие сборы по итогам аукциона (и ощутимые цены на пользование мобильным интернетом в дальнейшем). В том числе и потому, что эти частоты не будут обременены требованиями их совместного использования, какие прилагались к лицензиям 3.5 ГГц.

Источник: telecoms.com

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теги: пятое поколение 5G частоты США Verizon Dish

© Алексей Бойко, MForum.ru

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