Анонсы: Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro представлены официально

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Анонсы: Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro представлены официально

22.09.2020, MForum.ru

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Компания Realme представила обновление линейки Narzo, в которую вошло 3 устройства: Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro. Все новинки получили экраны диагональю 6,5 дюйма, дактилоскопические сенсоры, но не поддерживают NFC.

Анонсы: Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro представлены официально

Самая доступная модель линейки - Narzo 20A – оснащена 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 1600 x 720 точек, чипсетом Snapdragon 665, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой (12+2+2 Мп), 8 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 5000 мАч. Для подключения зарядного устройства используется разъем microUSB. Цена Narzo 20A составит 8499/9499 индийских рупий за версии 3+32 / 4+64 Гб, соответственно.

Анонсы: Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro представлены официально

Narzo 20 также оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+, но основа его «железа» - чипсет MediaTek Helio G85. В части объема встроенной памяти речь идет о версиях с 64 и 128 Гб, объем ОЗУ в обоих случаях – 4 Гб. Тыловая камера Narzo 20 построена на 48 Мп сенсоре, вспомогательные сенсоры имеют разрешение 8 (широкоугольный) и 2 (макро) Мп. Емкость АКБ – 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Цена Narzo 20 составит 10499/11499 индийских рупий за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro представлены официально

Старшая модель линейки – Narzo 20 Pro – получила дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, а ее «сердцем» стал чипсет MediaTek Helio G95. Объем ОЗУ в зависимости от версии составит 6 или 8 Гб, встроенной памяти – 64 и 128 Гб, соответственно. Основная камера Narzo 20 Pro получила 4 модуля – 48 Мп основной, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп монохромный. Фронтальная камера разрешением 16 Мп разместилась в круглом вырезе. Емкость АКБ Narzo 20 Pro – 4500 мАч, зато поддерживается SuperDart Charge 65 Вт. Купить Narzo 20 Pro можно будет за 14 990 / 16 990 индийских рупий за версии 6/64 и 8/128 Гб, соответственно.

Анонсы: Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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