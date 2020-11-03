Анонсы: Elephone ElePods S – TWS-наушники с шумоподавлением за $15

03.11.2020, MForum.ru

Компания Elephone анонсировала ElePods S, беспроводные наушники, оснащенные двухмикрофонной системой активного шумоподавления. Также отметим наличие сертификации IPX5, что позволяет использовать Elephone ElePods S под дождем.

Время автономной работы Elephone ElePods S от одного заряда аккумулятора составляет порядка 4 часов, встроенная в кейс батарея обеспечивает автономность до 20 часов. Вес одного наушника – 4,1 г, для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0. Также присутствует сенсорное управление. Цена Elephone ElePods S - $14,99.