Анонсы: Elephone ElePods S – TWS-наушники с шумоподавлением за $15

MForum.ru
03.11.2020,
Компания Elephone анонсировала ElePods S, беспроводные наушники, оснащенные двухмикрофонной системой активного шумоподавления. Также отметим наличие сертификации IPX5, что позволяет использовать Elephone ElePods S под дождем.
Время автономной работы Elephone ElePods S от одного заряда аккумулятора составляет порядка 4 часов, встроенная в кейс батарея обеспечивает автономность до 20 часов. Вес одного наушника – 4,1 г, для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0. Также присутствует сенсорное управление. Цена Elephone ElePods S - $14,99.
© Антон Печеровый,
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