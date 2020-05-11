Анонсы: Elephone E10 – смартфон с NFC и QUAD-камерой

11.05.2020, MForum.ru

Китайская компания Elephone начала продажи смартфона E10, который при цене $150 предлагает поддержку NFC и QUAD-камеру в конфигурации с 48 Мп основным сенсором, 13 Мп широкоугольным, 5 Мп макро и 2 Мп датчиком глубины сцены.

Спецификации Elephone E10 включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ с 13 Мп фронтальной камерой в каплевидном вырезе дисплея, чипсет MediaTek Helio P22, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, размещенный на торце дактилоскопический сенсор, АКБ емкостью 4000 мАч и ОС Android 10. Elephone E10 уже доступен в фирменном магазине бренда на AliExpress.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации aliexpress.ru

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