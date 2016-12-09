Слухи: Elephone S8 – ответ безрамочным Xiaomi Mix и Sharp Aquos

MForum.ru
09.12.2016,
Не секрет, что представленный недавно Xiaomi Mix вызвал серьезный интерес. Безусловно, себестоимость подобных продуктов выше, чем у классических смартфонов. Да и устройства имеют свою специфику. Может быть, именно по этой причине аппараты практически без рамок с трех сторон присутствуют лишь в портфолио двух производителей (Sharp и Xiaomi). Впрочем, уже в скором времени компанию им сможет составить Elephone.
Причем этот производитель пошел дальше. Для защиты дисплея в Elephone S8 будет использоваться 2,5D-стекло, что делает его боковые рамки визуально еще тоньше. Конечно, надежность (особенно устойчивость к падениям) подобной конструкции вызывает вопросы. Но, красота требует жертв. Кроме того, Elephone S8 может принести инновации в части расположения фронтальной камеры и дактилоскопического сенсора. В качестве аппаратной платформы Elephone S8 источник называет чипсет Helio X27. Также новинке приписывают 128 Гб встроенной памяти. Интересно, к какой ценовой категории будет относиться новинка и сможет ли она вызвать к себе реальный интерес покупателей?
© Антон Печеровый,
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