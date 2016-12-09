Слухи: Elephone S8 – ответ безрамочным Xiaomi Mix и Sharp Aquos

09.12.2016, MForum.ru

Не секрет, что представленный недавно Xiaomi Mix вызвал серьезный интерес. Безусловно, себестоимость подобных продуктов выше, чем у классических смартфонов. Да и устройства имеют свою специфику. Может быть, именно по этой причине аппараты практически без рамок с трех сторон присутствуют лишь в портфолио двух производителей (Sharp и Xiaomi). Впрочем, уже в скором времени компанию им сможет составить Elephone.

Причем этот производитель пошел дальше. Для защиты дисплея в Elephone S8 будет использоваться 2,5D-стекло, что делает его боковые рамки визуально еще тоньше. Конечно, надежность (особенно устойчивость к падениям) подобной конструкции вызывает вопросы. Но, красота требует жертв. Кроме того, Elephone S8 может принести инновации в части расположения фронтальной камеры и дактилоскопического сенсора. В качестве аппаратной платформы Elephone S8 источник называет чипсет Helio X27. Также новинке приписывают 128 Гб встроенной памяти. Интересно, к какой ценовой категории будет относиться новинка и сможет ли она вызвать к себе реальный интерес покупателей?

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com/

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Экран Xiaomi Mi MIX занимает 91,3% площади поверхности передней панели / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Elephone C1 – металлический смартфон за $119 / MForum.ru

[Новости компаний] Анонсы: Meizu MIX - "умные часы" в классическом дизайне / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Elephone R9 – еще один смартфон на Helio X20 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Elephone S3 – недорогой смартфон с узкими рамками дисплея / MForum.ru