Анонсы: Elephone A6 Mini — бюджетник с 4 Гб ОЗУ

12.02.2019, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Elephone A6 Mini. Несмотря на приставку mini к названию и позиционирование в бюджетный сегмент, этот смартфон получил целых 4 Гб оперативной памяти и внутренний накопитель на 32 Гб.

Также отметим сдвоенную тыловую камеру, сочетающую 16 и 2 Мп сенсоры. Разрешение фронтальной камеры также 16 Мп. Диагональ экрана с U-образным вырезом - 5,71 дюйма. Также отметим размещенный на боковой панели дактилоскопический сенсор, поддержку распознавания лиц и ОС Android 9.0 Pie. Анонс с объявлением цены намечен на 25 февраля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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