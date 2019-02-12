MForum.ru
12.02.2019,
Состоялся официальный анонс смартфона Elephone A6 Mini. Несмотря на приставку mini к названию и позиционирование в бюджетный сегмент, этот смартфон получил целых 4 Гб оперативной памяти и внутренний накопитель на 32 Гб.
Также отметим сдвоенную тыловую камеру, сочетающую 16 и 2 Мп сенсоры. Разрешение фронтальной камеры также 16 Мп. Диагональ экрана с U-образным вырезом - 5,71 дюйма. Также отметим размещенный на боковой панели дактилоскопический сенсор, поддержку распознавания лиц и ОС Android 9.0 Pie. Анонс с объявлением цены намечен на 25 февраля.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.12. [Новинки] Анонсы: Elephone PX позиционируется как самый доступный безрамочный смартфон / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Elephone A5 оснащен MediaTek Helio P60 и 4 Гб DDR4x / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Elephone PX получит выдвижную фронтальную камеру / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Стильный Elephone A4 Pro представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: Elephone S8 – ответ безрамочным Xiaomi Mix и Sharp Aquos / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Большая утечка раскрыла подробности о Motorola P40 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: В Корее представлен LG Q9 One / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о Ulefone T2 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 Pro 2019 представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Oppo AX7 / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Elephone A6 Mini — бюджетник с 4 Гб ОЗУ / MForum.ru
12.02. [Новинки] Это интересно: MWC 2019 порадует складными смартфонами / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Jinga Neon — смартфон с Android 8.1 Oreo за 1990 рублей / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: Alcatel 1s и ZTE Blade A5 2019 станут первыми смартфонами на базе Spreadtrum SC9863A / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Объявлено о доступности в России смартфона Honor 10 Lite / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Nokia 8.1 появился на российском рынке / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark появился в России / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: HMD Global выводит на рынок обновления смартфонов Nokia с большим объемом памяти / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: JioPhone 3 оснастят 5-дюймовый сенсорным дисплеем / MForum.ru
05.02. [Новинки] Это интересно: Viettel VIPPHONE — смартфон без камер и GPS, но с премиум отделкой / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен смартфон Meizu Note 9 с АКБ 3900 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 готовится к российскому релизу / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Energizer рассказал о новинках MWC 2019 / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла подробные спецификации ZTE Blade V10 / MForum.ru