Слухи: Lenovo 9 декабря представит смартфоны серии Lemon K12

MForum.ru
01.12.2020,
Компания Lenovo официально подтвердила, что работает над смартфонами семейства Lemon K12, которые должны стать конкурентами смартфонов линейки Redmi. Напомню, для рынков США и Европы смартфоны Lenovo выходят под брендом Moto, тогда как в Китае компания продвигает их под собственным брендом.
По крайней мере, одно из устройств будет представлять собой модифицированную версию смартфонов семейства Moto G9. В базе данных FCC был замечен смартфон Moto G9 Power, обозначенный также как K12 Pro. Спецификации Moto G9 Power включают в себя 6,78-дюймовый дисплей, чипсет Snapdragon 662, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру в конфигурации 64+2+2 Мп, а также АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт.
© Антон Печеровый,
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