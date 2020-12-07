Анонсы: Infinix Zero 8i представлен официально

MForum.ru
07.12.2020,
Компания Infinix анонсировала смартфон Zero 8i. Новинка во многом аналогична представленному в августе Zero 8, но получила ряд упрощений.
Как и оригинальная модель, аппарат оснащен 6,85-дюймовый дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, чипсетом Helio G90T, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами формата microSD. Тыловая камера получила 48 Мп основной модуль, тогда как базовая модель снабжалась модулем разрешением 64 Мп. Вспомогательные камеры (8 Мп сверхширокоугольный и два 2 Мп сенсора) аналогично оригинальной модели. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп (у оригинальной модели 48 Мп), сверхширокий 8 Мп сенсор остался прежним. Емкость АКБ – 4500 мАч, быстрая зарядка 33 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в кнопку включения. Цена Infinix Zero 8i в Индии составит 14 999 индийских рупий, купить новинку в черном и серебристом цветах можно будет через Flipkart.
© Антон Печеровый,
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