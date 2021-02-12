Анонсы: Infinix Smart 5 – смартфон с AКБ 6000 мАч для рынка Индии

MForum.ru
12.02.2021,
Компания Infinix выпустила глобальную версию смартфона Smart 5 еще в августе прошлого года. Однако теперь производитель анонсировал новую версию Smart 5, предназначенную для индийского рынка и представляющую собой ребрендинг Hot 10 Play.
Таким образом, индийский вариант Infinix Smart 5 получил 6,82-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет Helio G25 от MediaTek, 2/3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD), 13 Мп тыловую (+датчик освещенности) и 8 Мп фронтальную камеры, а так же АКБ емкостью 6000 мАч. ОС – Android 10 (Go Edition). Купить Infinix Smart 5 можно будет за 8999 индийских рупий (со скидкой на старте продаж - 7 199 рупий) начиная с 18 февраля.
© Антон Печеровый,
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