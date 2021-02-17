Частные сети: Nokia и Elisa займутся развертыванием частных сетей связи в Финляндии

17.02.2021, MForum.ru

Nokia будет сотрудничать с оператором мобильной связи Elisa для совместного предоставления услуг развертывания частных сетей мобильной связи 4G/5G промышленного уровня.

Планируется использовать для этого вновь развертываемую и уже существующую инфраструктуру для обеспечения частными сетями финских предприятий.

Компании также объединят ресурсы для проведения маркетинговых кампаний, обмена опытом и развития технического сотрудничества.

В качестве приоритетных направлений определены: морское и портовое, горнодобыча, производство, логистика и коммунальные услуги.

Частные сети позволяют этим отраслям развертывать решения интернета вещей, машинное обучение и AI для автоматизации, повышения безопасности и производительности.

Источник: seekingalpha.com

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