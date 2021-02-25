Анонсы: Realme Narzo 30А получил АКБ емкостью 6000 мАч

25.02.2021, MForum.ru

Narzo 30A - бюджетная модель 30-й серии. В нем основное внимание уделяется базовым функциям смартфона с акцентом на длительное время автономной работы. И за счет АКБ емкостью 6000 мАч (с быстрой зарядкой 18Вт) оно выше, чем у Narzo 30 Pro.

Разрешение 6,5-дюймового дисплея Realme Narzo 30А составляет 720p+, максимальная частота обновления – 60 Гц. Однако пиковая яркость почту как у старшей модели – 570 нит. Основа «железа» Realme Narzo 30А – чипсет MediaTek Helio G85 дополненный 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Тыловая камера Realme Narzo 30А построена на базе 13 Мп сенсора, разрешение фронтальной составляет 8 Мп. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. ОС Android 10, обновление до Realme UI 2.0 планируется немного позже. Цена версии 3/32 составит 8 999 индийских рупий, за вариант 4/64 придется заплатить 9 999 рупий. Начало продаж – 5 марта.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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