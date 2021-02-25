MForum.ru
25.02.2021,
Narzo 30A - бюджетная модель 30-й серии. В нем основное внимание уделяется базовым функциям смартфона с акцентом на длительное время автономной работы. И за счет АКБ емкостью 6000 мАч (с быстрой зарядкой 18Вт) оно выше, чем у Narzo 30 Pro.
Разрешение 6,5-дюймового дисплея Realme Narzo 30А составляет 720p+, максимальная частота обновления – 60 Гц. Однако пиковая яркость почту как у старшей модели – 570 нит. Основа «железа» Realme Narzo 30А – чипсет MediaTek Helio G85 дополненный 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Тыловая камера Realme Narzo 30А построена на базе 13 Мп сенсора, разрешение фронтальной составляет 8 Мп. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. ОС Android 10, обновление до Realme UI 2.0 планируется немного позже. Цена версии 3/32 составит 8 999 индийских рупий, за вариант 4/64 придется заплатить 9 999 рупий. Начало продаж – 5 марта.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme Narzo 30 Pro / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro представлены официально / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 10 и 10А представлены официально / MForum.ru
07.05. [Новинки] Это интересно: Narzo – новая линейка смартфонов от Realme / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30А получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11 5G - защищенный смартфон для 5G-сетей / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Galaxy Wise и Fresh – новые смарт-часы Samsung / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Смартфоны Meizu 18 представят 3 марта / MForum.ru
23.02. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X2 представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Moto G100 с Snapdragon 870 станет самым мощным смартфоном G-серии / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Vivo S9 на Dimensity 1100 представят 3 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E7 Power с 6.5-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 5 будет представлен 10 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Redmi Note 9T появился в России / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 5G увидит свет 5 марта / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Moto G10 представлен официально / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G30 с 64 Мп камерой и дисплеем 90 Гц / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Компания Huawei опубликовала список смартфонов 2021 модельного года / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F62 с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy A52 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A72 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme Narzo 30 Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 5 – смартфон с AКБ 6000 мАч для рынка Индии / MForum.ru