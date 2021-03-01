MForum.ru
01.03.2021,
В сети появилось изображение и информация о спецификациях будущей защищенной новинки от Samsung. Ожидается, что Samsung Galaxy Xcover 5 будет оснащен 5,3-дюймовым дисплеем разрешением 1600х900 точек и будет соответствовать требованиям IP68 в части защиты от влаги, а также ряду требований американского военного стандарта MIL-STD-810G.
Внутри новинки ожидается 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, тыловая камера с основным сенсором разрешением 16 Мп и 5 Мп фронтальная камера. Емкость аккумулятора составит всего 3000 мАч. Судя по спецификациям Samsung Galaxy Xcover 5 должен быть сравнительно недорогим устройством. Информации о сроках релиза пока нет. Но, так как аппарат уже замечен в Bluetooth SIG, ждать осталось недолго.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
10.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy XCover Pro представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Крепыш Samsung Galaxy XCover 4s оценен в €299.99 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Xcover 4 – защищенный смартфон с неплохой камерой и Android 7.0 / MForum.ru
14.04. [Новинки] Итоги месяца: Все мобильные новинки за март 2015 года / MForum.ru
16.03. [Новинки] Итоги недели: Все самое интересное с 9 по 15 марта 2015 года / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Realme C21 представят 5 марта / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy S21 FE / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 10 Pro / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Под брендом Motorola будет представлено 3 модели смарт-часов / MForum.ru
01.03. [Новинки] Слухи: Появились данные о Samsung Galaxy Xcover 5 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Blackview BV6600 с АКБ 8500 мАч оценили в $130 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A32 появился в России / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30А получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11 5G - защищенный смартфон для 5G-сетей / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Galaxy Wise и Fresh – новые смарт-часы Samsung / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Смартфоны Meizu 18 представят 3 марта / MForum.ru
23.02. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X2 представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Moto G100 с Snapdragon 870 станет самым мощным смартфоном G-серии / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Vivo S9 на Dimensity 1100 представят 3 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E7 Power с 6.5-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 5 будет представлен 10 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Redmi Note 9T появился в России / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 5G увидит свет 5 марта / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Moto G10 представлен официально / MForum.ru