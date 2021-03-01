Слухи: Появились данные о Samsung Galaxy Xcover 5

01.03.2021, MForum.ru

В сети появилось изображение и информация о спецификациях будущей защищенной новинки от Samsung. Ожидается, что Samsung Galaxy Xcover 5 будет оснащен 5,3-дюймовым дисплеем разрешением 1600х900 точек и будет соответствовать требованиям IP68 в части защиты от влаги, а также ряду требований американского военного стандарта MIL-STD-810G.

Внутри новинки ожидается 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, тыловая камера с основным сенсором разрешением 16 Мп и 5 Мп фронтальная камера. Емкость аккумулятора составит всего 3000 мАч. Судя по спецификациям Samsung Galaxy Xcover 5 должен быть сравнительно недорогим устройством. Информации о сроках релиза пока нет. Но, так как аппарат уже замечен в Bluetooth SIG, ждать осталось недолго.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации slashleaks.com

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