Слухи: Раскрыт список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до Android 12 с One UI 4.0

25.05.2021, MForum.ru

Журналисты ресурса Sammobile обнародовали список смартфонов, которые могут получить обновление до Android 12. Информация неофициальная, но с учетом специализации ресурса ей вполне можно доверять.

Список составлен на основе имеющихся слухов и политики производителя. Для части устройств, это обновление станет последним крупным обновлением системы, а далее стоит ожидать лишь патчей системы безопасности. Galaxy S series Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G (Последнее обновление ОС)

Galaxy S10 (Последнее обновление ОС)

Galaxy S10+ (Последнее обновление ОС)

Galaxy S10e (Последнее обновление ОС)

Galaxy S10 Lite Galaxy Note series Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G – Последнее обновление ОС)

Galaxy Note 10 (LTE/5G – Последнее обновление ОС)

Galaxy Note 10 Lite Galaxy Z series Galaxy Fold (LTE/5G – Последнее обновление ОС)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G Galaxy A series Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (Последнее обновление ОС)

Galaxy A01 (Последнее обновление ОС)

Galaxy A11 (Последнее обновление ОС)

Galaxy A31 (Последнее обновление ОС)

Galaxy A41 (Последнее обновление ОС)

Galaxy A21 (Последнее обновление ОС)

Galaxy A21s (Последнее обновление ОС)

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (Последнее обновление ОС)

Galaxy A02s (Последнее обновление ОС)

Galaxy A12 (Последнее обновление ОС)

Galaxy A32

Galaxy A32 5G Galaxy M series Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s (Последнее обновление ОС)

Galaxy M02 (Последнее обновление ОС)

Galaxy M21 (Последнее обновление ОС)

Galaxy M21s (Последнее обновление ОС)

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (Последнее обновление ОС)

Galaxy M51 (Последнее обновление ОС)

Galaxy M31s (Последнее обновление ОС) Galaxy F series Galaxy F41 (Последнее обновление ОС)

Galaxy F62

Galaxy F02s (Последнее обновление ОС)

Galaxy F12 Galaxy Xcover series Galaxy Xcover Pro (Последнее обновление ОС)

Galaxy Xcover 5 Galaxy Tab series Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (Последнее обновление ОС)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (Последнее обновление ОС)

Galaxy Tab A7 (Последнее обновление ОС)

Galaxy Tab Active 3 (Последнее обновление ОС)

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации sammobile.com

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