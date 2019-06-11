Анонсы: Крепыш Samsung Galaxy XCover 4s оценен в €299.99

11.06.2019, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Samsung Galaxy XCover 4s. Новинка относится к разряду защищенных устройств и соответствует требованиям IP68 в части защиты от пыли и влаги, а также частично удовлетворяет требованиям американского военного стандарта MIL-STD 810G.

Спецификации Samsung Galaxy XCover 4s скромны и включают в себя 5-дюймовый TFT-дисплей разрешением HD, чипсет Exynos 7885, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 5 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Немного выделяется лишь 16 Мп тыловая камера с апертурой объектива f/1,7. Габаритные размеры устройства 145.9x73.1x9.7 мм. На рынке Италии аппарат появится уже в июле по цене €299.99. Цена на остальных европейских рынках будет близка к этой.