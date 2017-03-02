Анонсы: Samsung Galaxy Xcover 4 – защищенный смартфон с неплохой камерой и Android 7.0

MForum.ru
02.03.2017,
Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy Xcover 4, получивший защиту от влаги и пыли в соответствии с классом IP68 и аппаратные кнопки под экраном. Кроме того, аппарат сертифицирован по американскому военному стандарту MIL-STD 810G. Новинка стала обновлением модели Xcover 3, увидевшей свет в 2015 году.
В части спецификаций Samsung Galaxy Xcover 4 находится на среднем уровне: 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек (распознает нажатия в перчатках), 4-ядерный процессор, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и 5 Мп фронтальная камера. Впрочем, новинка получила весьма неплохую камеру на задней панели – 13 Мп модуль, оснащенный объективом с апертурой f/1.9. Заслуживает внимания и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Вес Samsung Galaxy Xcover 4 составляет 172 грамма, ОС – Android 7.0. Старт продаж новинки на европейском рынке ожидается в апреле, цена - €259.
© Антон Печеровый,
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