Анонсы: Infinix HOT 10 Play появился в России

MForum.ru
08.04.2021,
На российском рынке начались продажи смартфона Infinix HOT 10 Play, базирующегося на чипсете MediaTek Helio G35. Также новинка может порадовать аккумулятором емкостью 6000 мАч, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.
Впрочем, у Infinix HOT 10 Play есть чуть более дешевая версия с 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана Infinix HOT 10 Play – 6,82 дюйма, разрешение – 720*1640 точек. Тыловая камера строенная (разрешение основного сенсора 13 Мп), разрешение фронтальной – 8 Мп. ОС – Android 10 с оболочкой nfinix XOS 7. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора. Безусловно, у таких смартфонов ключевой вопрос – цена устройства. Infinix HOT 10 Play в конфигуации 4+64 Гб можно купить за 9990 рублей, 2+32 Гб – за 8490 рублей.
© Антон Печеровый,
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