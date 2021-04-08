Анонсы: Infinix HOT 10 Play появился в России

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Анонсы: Infinix HOT 10 Play появился в России

08.04.2021, MForum.ru

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На российском рынке начались продажи смартфона Infinix HOT 10 Play, базирующегося на чипсете MediaTek Helio G35. Также новинка может порадовать аккумулятором емкостью 6000 мАч, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Infinix HOT 10 Play появился в России

Впрочем, у Infinix HOT 10 Play есть чуть более дешевая версия с 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана Infinix HOT 10 Play – 6,82 дюйма, разрешение – 720*1640 точек. Тыловая камера строенная (разрешение основного сенсора 13 Мп), разрешение фронтальной – 8 Мп. ОС – Android 10 с оболочкой nfinix XOS 7. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора. Безусловно, у таких смартфонов ключевой вопрос – цена устройства. Infinix HOT 10 Play в конфигуации 4+64 Гб можно купить за 9990 рублей, 2+32 Гб – за 8490 рублей.

Анонсы: Infinix HOT 10 Play появился в России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации infinixmobility.com

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