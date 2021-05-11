Это интересно: VinSmart покидает рынок

MForum.ru
11.05.2021,
Вьетнамская компания VinGroup объявила о закрытии проекта VinSmart, в рамках которого выпускались смартфоны под одноименной торговой маркой. Напомню, дебют этой торговой марки состоялся в 2018 году, а в 2019 году ее смартфоны появились в России.
Модельный ряд VinSmart охватывал в основном бюджетный сегмент, где она добилась неплохих успехов. В частности на домашнем рынке доля VinSmart составляла 10%. Однако, по словам генерального директора VinGroup, «смартфоны и умные телевизоры не предлагают никаких новых прорывных технологий и уникальных особенностей», поэтому компания решила сосредоточить ресурсы на разработке технологий для умного дома и электромобилей.
© Антон Печеровый,
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