Анонсы: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ – вьетнамские смартфоны для российского рынка

MForum.ru
06.10.2019,
Вьетнамская компания VinSmart объявила Россию стратегическим рынком и собирается составить конкуренцию смартфонам из Поднебесной. В среднем сегменте представлен Vsmart Live с 48 Мп камерой, призванный составить конкуренцию Redmi Note 7, а в начальном - Vsmart Bee с ценником всего 4990 рублей.
По формату Vsmart Bee отсылает к Honor 7A и Redmi 7A. Новинка оснащена 5,45-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+. Однако в остальном Vsmart Bee скромнее. В активе этой модели присутствуют чипсет MediaTek 6739, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловая и 5 Мп фронтальные камеры, а также аккумулятор емкостью 2500 мАч. ОС – Android Go 8.1.
Впрочем, ответ на Honor 7A и Redmi 7A у VinSmart есть. За 6990 рублей можно приобрести Vsmart Star, базирующийся на Qualcomm. Snapdragon 215. В активе этого аппарата 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 5,75-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9, сдвоенная тыловая камера, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Завершением трио смартфонов бюджетного сегмента является модель Vsmart Joy 2+ с 8-ядерным процессором в составе чипсета от Qualcomm 450, 6,217-дюймовым дисплеем разрешением HD+, сдвоенной тыловой камерой 13+5 Мп, 8 Мп фронталкой и аккумулятором емкостью 4530 мАч. Выпускаться Vsmart Joy 2+ будет в версиях с 2 и 3 Гб ОЗУ. Объем встроенной памяти в обоих случаях – 32 Гб. Цены Vsmart Joy 2+ с 2 и 3 Гб ОЗУ составят 9990 и 11990 рублей, соответственно.
© Антон Печеровый,
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