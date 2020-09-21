Анонсы: Vsmart Aris Pro – смартфон с фронтальной камерой под экраном

MForum.ru
21.09.2020,
Вьетнамская компания Vsmart официально анонсировала смартфон Aris Pro. Новинка интересна тем, что стала вторым в мире смартфоном, фронтальная камера которого (разрешение 20 Мп) спрятана под дисплей устройства.
Основные спецификации Vsmart Aris Pro включают в себя 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340x1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 5, чипсет Qualcomm Snapdragon 730, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 мощностью 18 Вт. Тыловая камера представлена четырьмя сенсорами – основным разрешением 64 Мп, широкоугольным разрешением 8 Мп, 2 Мп сенсором с макро объективом и еще одним сенсором разрешением 8 Мп. Помимо Pro-версии был представлен обычный вариант Vsmart Aris, камера которого находится в каплевидном вырезе, а объемы ОЗУ и встроенной памяти составляют 6 и 64 Гб, соответственно. Цена Vsmart Aris Pro составит порядка $430, тогда как Vsmart Aris обойдется в $323. Начало продаж намечено на октябрь.
© Антон Печеровый,
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